Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı Kulüpler Birliği, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." - İSTANBUL Kaynak: İHA