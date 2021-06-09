Kulüpler Birliği'nden ıslak imzalı bildiri!
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Kulüpler Birliği'nden ıslak imzalı bildiri!

Kulüpler Birliği'nden ıslak imzalı bildiri!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kulüpler Birliği Vakfı, yayımladığı belge ile 2021-2022 sezonunda da 14 yabancı oyuncu kuralının devam etmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) talepte bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı, yayımladığı belge ile 2021-2022 sezonunda da 14 yabancı oyuncu kuralının devam etmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) talepte bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı yabancı kuralının yeni sezonda uygulanmaması için harekete geçti. 7 Haziran Pazartesi günü TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı bir toplantı yapan vakıf, bugün de resmi sosyal medya hesabından kural hakkında şu bildiriyi yayımladı.

"Aşağıda imzası bulunan kulüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabanı yer alabilecek şekilde devam etmesi,

Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."

-İHA-

Kulüpler Birliği'nden ıslak imzalı bildiri!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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