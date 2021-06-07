SPOR Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı
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SPOR Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kulüpler Birliği'nde kritik toplantıİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, yabancı sınırı, küme düşme statüsü, yayıncı kuruluşun ödeme problemleri ve harcama limitleri ile ilgili görüşme yapmak üzere Beşiktaş'ta bir otelde toplandı.

Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, yabancı sınırı, küme düşme statüsü, yayıncı kuruluşun ödeme problemleri ve harcama limitleri ile ilgili görüşme yapmak üzere Beşiktaş'ta bir otelde toplandı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticileri de saat 18.00'de toplantıya katılarak, ilgili kararların değiştirilmesi için görüşme gerçekleştirecek. Gündemde 4 ana konu bulunuyor. Pandemi nedeniyle bazı kulüplerin küme düşme talebinde bulunması, yayıncı kuruluşun indirim talebi, yeni sezondan itibaren geçerli olacak yabancı sayısı ve harcama limitleri gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

SPOR Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı
SPOR Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı
SPOR Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı
SPOR Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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