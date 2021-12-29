Kulüpler Birliği ile TFF görüştü

İSTANBUL (İHA) - Kulüpler Birliği İstişare Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Naklen yayın ihalesi ve gündemdeki diğer konuların konuşulduğu toplantı sona erdi.

Kulüpler Birliği Vakfı İstişare Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 2. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun yer aldığı toplantıda naklen yayın ihalesinin yanı sıra gündemdeki konular görüşüldü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinden ayrılırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir kendisini uğurladı.

(Bozhan Memiş - İsmail Yasin Akçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet