Kulüpler Birliği, Socios ile güçlerini birleştirdi

Kulüpler Birliği Vakfı, teknoloji ve inovasyon yoluyla Türk futboluna taraftar etkileşimini artırmak için spor ve eğlence sektörünün önde gelen blok zinciri sağlayıcısı Socios ile güçlerini birleştirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı, teknoloji ve inovasyon yoluyla Türk futboluna taraftar etkileşimini artırmak için spor ve eğlence sektörünün önde gelen blok zinciri sağlayıcısı Socios ile güçlerini birleştirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı, 'Taraftar Etkileşim Partneri' olarak Socios ile sponsorluk anlaşması sağladı. Kulüpler Birliği, Socios ile spor kulüpleri başta olmak üzere futbol ekosistemi içerisinde yer alan bütün aktörler için önümüzdeki günlerde spor ve dijital dünyanın yeni trendlerini konu alan efektif eğitimler ve seminerler organize edecek.

Socios, uluslararası spor endüstrisindeki bilgi birikimi ve deneyimi ile Avrupa'nın dev kulüpleri ile olan iş modellerine benzer modelleri Türkiye'de de hayata geçirilmesine destek olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı