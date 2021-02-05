Kulüpler Birliği, başkanlık seçimi için toplandı
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Kulüpler Birliği, başkanlık seçimi için toplandı

05.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:29
Kulüpler Birliği, başkanlık seçimi için toplandı

Kulüpler Birliği Vakfı, başkanlık seçimi için toplandı.

Kulüpler Birliği Vakfı, başkanlık seçimi için toplandı.

Süper Lig ekiplerinin başkanları ve bazı temsilcileri yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Beşiktaş'ta bir otelde başladı. Toplantıda, başkanlık görevini bırakan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yerine yeni başkan da seçilecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tek aday olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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