Kulüpler Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Galler temsilcisi Gwent'i 6-0 yendi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Galler temsilcisi Gwent'i 6-0 yendi.
Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Sveti Ivan Zelina kasabasında düzenlenen turnuvadaki 2. maçını, 25 Eylül Cumartesi günü ev sahibi Zelina ile oynayacak.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri