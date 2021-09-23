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Kulüpler Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Kulüpler Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Galler temsilcisi Gwent'i 6-0 yendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Galler temsilcisi Gwent'i 6-0 yendi.

Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Sveti Ivan Zelina kasabasında düzenlenen turnuvadaki 2. maçını, 25 Eylül Cumartesi günü ev sahibi Zelina ile oynayacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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Haber: Kulüpler Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası Challenge 3 Turnuvası - Haberler Spor
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