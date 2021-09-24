Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ekibi OSHVSM Feniks'e 4-1 yenildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ekibi OSHVSM Feniks'e 4-1 yenildi.
Slovenya'nın Predanovci kasabasında düzenlenen turnuvadaki ilk maçında dün Sloven ekibi Triglav Predanovci'yi 4-0 yenen Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında Ukrayna ekibi OSHVSM Feniks 4-1 mağlup oldu.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri