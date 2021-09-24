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Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ekibi OSHVSM Feniks'e 4-1 yenildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ekibi OSHVSM Feniks'e 4-1 yenildi.

Slovenya'nın Predanovci kasabasında düzenlenen turnuvadaki ilk maçında dün Sloven ekibi Triglav Predanovci'yi 4-0 yenen Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında Ukrayna ekibi OSHVSM Feniks 4-1 mağlup oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası - Haberler Spor
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