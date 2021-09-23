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Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Sloven ekibi Triglav Predanovci'yi 4-0 mağlup etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Sloven ekibi Triglav Predanovci'yi 4-0 mağlup etti.

Gaziantep Polisgücü, Slovenya'nın Predanovci kasabasında düzenlenen turnuvadaki 2. karşılaşmasını, yarın OSHVSM Feniks (Ukrayna) ile oynayacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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Haber: Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası - Haberler Spor
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