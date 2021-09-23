Kulüpler Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Sloven ekibi Triglav Predanovci'yi 4-0 mağlup etti.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası A Grubu'ndaki ilk maçında Sloven ekibi Triglav Predanovci'yi 4-0 mağlup etti.
Gaziantep Polisgücü, Slovenya'nın Predanovci kasabasında düzenlenen turnuvadaki 2. karşılaşmasını, yarın OSHVSM Feniks (Ukrayna) ile oynayacak.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri