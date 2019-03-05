Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası yıldızlar kategorisindeki yarışlarla devam etti.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki şampiyonanın bugünkü bölümünde yıldızlar kategorisindeki yarışlarda kızlarda 10, erkeklerde 22 olmak üzere 32 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Oldukça çekişmeli geçen şampiyonanın kızlar kategorisinde birinciliği Nur Hilal Haşıl, ikinciliği Petek Boztepe, üçüncülüğü ise Semanur Ölmez kazandı. Erkeklerde ise Mustafa Seyidoğlu birinci, Emrecan Özcan ikinci ve Azat Küçük ise üçüncü oldu.

Federasyonun Kars İl Temsilcisi Ebubekir Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek natürel kızak pistinin Sarıkamış'ta olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ta uluslararası standartlara uygun pistte Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini anlatan Urhan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Avrupa'ya göre şanslıyız. Çünkü Avrupa'da şu anda natürel buzda kızak yapılamıyor, sıcaklık dengeleri değiştiği için biz burada bu avantajımızı kullanıyoruz. Önümüzdeki yıl dünya şampiyonasının bir ayağının burada yapılması için federasyon başkanımız sözünü aldı. Buradaki pistin bu hale gelmesi, ayakta durması, gelişmesi için Kars Valisi Türker Öksüz'ün çok büyük destekleri var. Ayrıca Sarıkamış Belediyesi ve mevcut vekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sarıkamış inşallah daha güzel konuma gelecek."

Şampiyonaya Erzurum bölgesinden katılan sporculardan Semanur Ölmez de yarışmaların çok heyecanlı geçtiğini ifade ederek, "Türkiye şampiyonası için kıyasıya mücadele ediyoruz. Herkes heyecanlı inşallah birinci olacağız. Buraya katılan tüm sporculara, kızak federasyonuna teşekkür ederiz." dedi.

Kastamonu bölgesinden gelen sporcu Kaan Saman ise "Çok kıyasıya mücadele var, ayrıca pist buz ve zor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonada iyi derece yapıp dünyaya açılmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA