Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği
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Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği

Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Oyunları Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması sona erdi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Oyunları Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması sona erdi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği yarışma, geleneksel düzenlemesiz dalda minikler, geleneksel düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirildi. Atakum Çobanlı İskelesi gösteri alanında 5 kulüp toplamda 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada ilk sahneyi İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü takımı aldı. Samsun ve Artvin yörelerinin sergilendiği yarışmada dereceye giren kulüplerimiz Bölge yarışmasında ilimizi temsilen yarışacaklar.

Halk oyunlarının bir milletin sevgisini, coşkusunu, heyecanını anlatan, kimliğini gösteren en önemli olgulardan biri olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Memleket olarak heyecanınız varsa, coşkunuz varsa bunu ritmiyle, hareketiyle ve kıyafetiyle anlatan halk oyunlarıdır. Burada da görüldüğü gibi çok yoğun katılım ve güzel bir ortam var. Yöresel oyunların sergileneceği bu alanda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Dereceye giren kulüpler şöyle:

Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal: 1. İlkadım Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü.

Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal: 1. Asarcık Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü.

Yıldızlar Düzenlemeli Dal: 1. Terme Ahmet Ersoy İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü.

Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dal: 1. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü.

Gençler Düzenlemeli Dal: 1. İlkadım Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü.

Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dal: 1. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü.

Büyükler Düzenlemeli Dal: 1. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü. - SAMSUN

Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği
Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği
Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği
Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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