Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması"

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kulüpler arası halk oyunları il birinciliği yarışması" düzenlendi.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya il ve ilçelerden 17 kulüp katıldı. 8 kategoride düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, yaptığı açıklamada, 2019 faaliyet yılı içeresinde kulüpler arası halk oyunları yarışmasına 17 ekibin katıldığını belirterek, yıldız ve gençler kategorisinde birinci olan kulüplerin kenti, bölge ve Türkiye şampiyonalarında temsil edeceğini söyledi.

Dereceye giren kulüplere ödülleri, Vali İdris Akbıyık'ın katıldığı programla verildi.

Kaynak: AA