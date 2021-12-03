Kulüp yöneticileri kupada 5. tur eşleşmelerini değerlendirdi

Kayseri spor Başkan Vekili Semra Demirer: İkinci kupa neden olmasın

GZT Giresunspor Asbaşkanı Zafer Ongun: Takımımız hem ligde hem de kupada iyi gidiyor

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,- Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer ve GZT Giresunspor Asbaşkanı Zafer Ongun, eşleşmeleri değerlendirdi.

Kupada daha önce çeyrek final oynadıklarını hatırlatan GZT Giresunspor Asbaşkanı Zafer Ongun ise, "Antalyaspor ile eşleştik. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Kupası'nda daha önce çeyrek final oynadık. Şimdi de hedefimiz maç maç ilerleyerek daha önce gittiğimiz yeri geçmek. Takımımız hem ligde hem kupada iyi gidiyor. Bunu sürdürmek istiyoruz. Herkes için hayırlısı olsun. Türkiye Kupası önemli bir kupa ve ileri gitmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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