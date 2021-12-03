Kulüp yöneticileri kupada 5. tur eşleşmelerini değerlendirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulüp yöneticileri kupada 5. tur eşleşmelerini değerlendirdi

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
Kulüp yöneticileri kupada 5. tur eşleşmelerini değerlendirdi

Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer: İkinci kupa neden olmasınGZT Giresunspor Asbaşkanı Zafer Ongun: Takımımız hem ligde hem de kupada iyi gidiyorOlgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu.

Kayseri spor Başkan Vekili Semra Demirer: İkinci kupa neden olmasın

GZT Giresunspor Asbaşkanı Zafer Ongun: Takımımız hem ligde hem de kupada iyi gidiyor

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,- Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer ve GZT Giresunspor Asbaşkanı Zafer Ongun, eşleşmeleri değerlendirdi.

Kayserispor olarak daha önce kupayı kazandıklarını ve bu sene de ikinci kez kazanmak istediklerini belirten Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer, "Ziraat Türkiye Kupası anlamlı ve kıymetli bir kupa. Biz de Kayserispor olarak bir kere kazandık. İkinci kupa neden olmasın. Bu yolda adım adım ilerliyoruz. Bunun yanı sıra adaletli, adil ve dürüst oyun diyoruz. Bunun tüm spor kamuoyuna, başkanlara, oyunculara ve hakemlere yansımasını, karşılaşmaların fair-play olgusu içinde yapılmasını yürekten diliyorum. Bunun güzel örneklerinin artarak devamının gelmesini diliyorum. Tüm takımlara güzellikler getirmesini diliyorum. Kupayı kim hak ediyorsa o kazansın. Hakemlerimiz de düdük çalarken fair-play çerçevesi içinde çalsın" ifadelerini kullandı.

GZT GİRESUNSPOR ASBAŞKANI ZAFER ONGUN: TAKIMIMIZ HEM LİGDE HEM DE KUPADA İYİ GİDİYOR

Kupada daha önce çeyrek final oynadıklarını hatırlatan GZT Giresunspor Asbaşkanı Zafer Ongun ise, "Antalyaspor ile eşleştik. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Kupası'nda daha önce çeyrek final oynadık. Şimdi de hedefimiz maç maç ilerleyerek daha önce gittiğimiz yeri geçmek. Takımımız hem ligde hem kupada iyi gidiyor. Bunu sürdürmek istiyoruz. Herkes için hayırlısı olsun. Türkiye Kupası önemli bir kupa ve ileri gitmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti

 Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title