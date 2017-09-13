Kulüp Tesislerine Polis Baskını İddiaları

Gaziantep Valiliği, Gaziantepspor tesislerine polis baskını yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı.



Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Gaziantepspor tesislerine polis baskını yapıldığı yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında 'Gaziantepspor Tesislerine Polis Baskını' şeklinde haberler yer almıştır. Söz konusu haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



Karar defteri kayıp



Açıklamada Kulüp yöneticilerinin karar defterinin kayıp olduğu yönünde başvurunun bulunduğu duyurulurken başka kulüp ile ilgili hiçbir işlem ya da uygulamanın yapılmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Gaziantepspor Yöneticilerinden Kulüp Başkanı Mutlu ÖZPİNECİ ve Yaşar SAĞLAM'ın 12.09.2017 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne kulübün karar defterinin kaybolduğu yönündeki şikayetleri dışında herhangi bir başvuru ya da kulüp tesislerinde herhangi bir polis uygulaması yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP