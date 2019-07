"Kulüp Lisans Talimatı, Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacaktır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yenilenen Kulüp Lisans Talimatı'nın Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olduğunu söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili vakfın Maslak'ta bulunan merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özdemir, göreve geldikleri 1 Haziran'dan bu yana kulüplerin ve Türk futbolunun sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma süreci içinde bulunduklarını belirterek, "Kısa sürede çözüme kavuşturduğumuz en önemli konuların başında da kulüp lisans sistemi geliyor. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda delegelerimizin teveccühü ile TFF statüsünde, FIFA ve UEFA kurallarına uygunluk ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yapılandırmasının da temeli olacak statü maddelerimizde önemli değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerle Kulüp Lisans Kurulumuzda reform niteliğinde yapılanmaya gittik. Kurulumuzun üye sayısı ve niteliğini değiştirerek Türk futbolu için daha işlevsel hale getirdik." diye konuştu.

Kulüplerin mali yapılarını düzeltmek için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve kulüplerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Mali yapılarımızı sürdürülebilir hale getirmek için mali yapılandırma sürecini de yürüttük. UEFA ile güzide kulüplerimiz adına yoğun görüşmede bulunduk. Geçtiğimiz ay UEFA merkezine gidip Sayın Başkan Aleksander Ceferin'e talimatlarımızın detaylarını anlattık. Kendileri de bu uygulamalarımızı çok olumlu buldu. Yoğun geçen bu dönemin sonunda Türk futbolu için devrim niteliği taşıyan kulüp lisans talimatını yayımladık. Bu talimat, inşallah Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacaktır. Federasyon olarak kulüpler için varız ve Türk futbolunun geleceği için önemli adımlar atıyoruz. Bu amaçla Kulüp Lisans Kurulumuzu çok değerli ve alanında uzman arkadaşlardan oluşturduk. Kurulumuzda 3 önemli bankacı, 3 hesap uzmanı ve mali denetim elemanı, bir de hukuk profesörü bulunmaktadır. Yeni kurulumuzun büyük bir disiplin ve titizlikle talimatı harfiyen uygulayacağından kimsenin kuşkusu olmasın."

"Limitlerini aşan kulüplerimizin yeni futbolcu tescilleri yapılmayacak"

Nihat Özdemir, her kulüp için belirlenecek harcama limitini aşanların yeni transferlerinin tescil edilmeyeceğini söyledi.

Federasyon olarak yeni bir denetim modeli getirdiklerini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"TFF'nin sezonluk denetlemesinin yanı sıra kulüplerimiz bağımsız denetim şirketleri tarafından da yıl boyu denetlenecektir. Geçmişte sezon sonu yaptığımız kontroller artık sezon başı, ortası ve sonu olmak üzere sıkı bir şekilde devam edecek. Sezon öncesi kontrollerimizde her bir kulübümüzün takım harcama limitlerini belirleyeceğiz, bunu da internet sitemizden ilan edeceğiz. Takım harcama limitlerini aşan kulüplerimizin yeni futbolcu tescilleri yapılmayacak, kulüplerimizin gelir gider dengesi korunacaktır. Böylece federasyonumuzun denetiminden geçen ve takım harcama limitini aşmayan kulüplerimiz, Avrupa kupalarına katılım gösterdikleri takdirde, UEFA tarafından her hangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaklardır."

Kulüp Lisans Kurulunun uygulayabileceği yaptırımların ilan edildiğini dile getiren TFF Başkanı, "Kulüplerimizin puan silme, transfer yasağı ve kadro sınırlaması gibi yaptırımlara maruz kalmaması için takım harcama limitlerine uyması zorunludur. Şu anda 1. Transfer Dönemi'nin içindeyiz. Kulüplerimiz elbette ki takımlarını güçlendirmek, yeni sezon öncesinde eksiklerini gidermek isteyeceklerdir ancak kulüplerimiz harcamalarını yaparken çok dikkatli olsunlar. Aksi takdirde bahsettiğimiz ağır cezalara maruz kalabilirler. TBB ile yapacakları muhtemel anlaşmaları riske atabilirler. Bütün bu çalışmaların amacı, kulüplerimizin bu ekonomik girdaptan çıkmasıdır." şeklinde görüş belirtti.

Kulüplerin mali yapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını bildiren Özdemir, "Kulüplerimiz, mali yapıları güçlenecek ve çağdaş bir yapıda faaliyetlerini sürdürme imkanına kavuşacaktır. En önemlisi kulüplerimiz, Finansal Fair Play açısından UEFA ile sorun yaşamayacak ve bu dengeli mali yapılar, sportif başarıyı beraberinde getirecektir. Federasyonumuz ve kulüplerimizin yeni süreci iş birliği içerisinde başarıyla tamamlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fikret Orman: "Kulüpler olarak biz bu durumu çözemedik"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise kulüplerin mali yapıları açısından Türkiye'nin Avrupa'daki itibarının ve Süper Lig'in marka değerinin iyi noktada olmadığını söyledi.

Kulüplerin geldiği noktanın iyi olmadığını anlatan Orman, "Özellikle şampiyonluk yaşamış bütün kulüpler, mali sıkıntılar içinde. Bu senelerdir bir çözüm değil de yüzdürme şeklinde devam ediyor. Rekabet de bunu sağlıyor. Herkes bu yoldan gittiği için kulüp yöneticileri olarak mecburen bu yolda devam ettik. Türkiye'nin Avrupa'daki itibarı ve Süper Lig'in marka değerine baktığımızda çok iyi bir noktada olmadığımız herkes tarafından kabul ediliyor." diye konuştu.

Geçmişte Beşiktaş'ın Avrupa'dan men cezası aldığını hatırlatan Orman, "Beşiktaş Kulübü olarak son 3 seneyi UEFA ile yaptığımız anlaşma üzerine götürebildik. 2013 ve 2014'te Beşiktaş Kulübü men edildiği için Avrupa kupalarına katılamadı. Diğer takımlarla ilgili uygulamalar da aynı durumda. Kulüpler olarak biz bu durumu çözemedik. Kulüplerimizin Avrupa'daki finansal itibarları iyi değil. Türk futbolu olarak bu durumdan çok zarar gördük." ifadelerini kullandı.

Kulüp Lisans Talimatı'nın çıkmasında Kulüpler Birliğinin de payı olduğunu anlatan başkan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulüpler Birliğinde göreve geldiğimizde ilk ele aldığımız proje buydu. Çıkan lisans talimatının bütün altyapısını birlikte oluşturduk. Bugünden itibaren herkes bütçeleri içinde kalmak zorunda. Lisans talimatı yürürlüğe girdiği gibi bütün kulüplerin bilançolarına sahip olmak ve sistem içine oturtulması belirli bir süre alacak. Devre arasından itibaren bütün kulüpler sisteme bilançolarını girmiş olacak. Önümüzdeki 6 aylık süreçte, nasıl olsa 6. ayda başlayacak diye bir algı olmaması lazım. Lisans talimatına bugün itibariyle uyulması gerekiyor. Eğer uymayan olursa, tedbirlerini almada, taraftarların beklentileri karşısında duramadan yapılan transferlerin cezalarının ağır olacağını ifade ediyoruz. Artık deniz bitti. Bu suyu daha fazla Türk futbolu kaldıramıyor."

Fikret Orman, kulüplerin mali disipline uymak zorunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"UEFA'nın yaptığı yeni düzenlemelerle Şampiyonlar Ligi'ne almama durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün risklere baktığımızda Türk futbolu için radikal karar alınma süreci. Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Gelir gelmez büyük bir irade ile bunu çıkardılar. Bize düşen görev de lisans talimatına uymak. Zor bir süreç. Sokakta yürürken 'Başkanım kimi transfer edeceğiz?' diye soruyorlar. Kulüp yöneticileri, taraftar baskısıyla hareket ettiği zaman sonuçlar buralara geliyor. Dirayetli durmamız ve mantıklı hareket etmemiz lazım. Etmeyenler de cezalandırılacaktır."

Kaynak: AA