Kulüp divan başkanları yemekte bir araya geldi

04.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:17

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Bursaspor Divan Kurulu Başkanları ve kurulları Beşiktaş Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Başkanlar, dostluk, kardeşlik ve fair-play mesajları verirken, organizasyona Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.



Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 büyük kulüp olan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerinin divan başkanları Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ev sahipliğinde Vodafone Park'ta organize edilen yemekte bir araya geldi. Yemeğin bir kısmında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yer alarak, divan başkanları ile sohbet etti. Yemek öncesi divan başkanları açıklamalarda bulundu. İlk olarak söz alan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, bu buluşmalarda kulüp başkanlarının da katılım göstermelerini istediğini dile getirerek, "Türk sporunda özlenen barış ve kardeşlik. Bu görüntüyü bu tabloyu uzun zamandır divan başkanları olarak sergiliyoruz. Türk sporunda özlenen bir görüntüdür. 5 kulüp divan başkanları ve heyeti sahadaki ve medyadaki rekabeti tribündeki rekabeti onlara saygı duymak suretiyle kulaklarımızı tıkayıp, gönlümüzde kendi kulübümüzün sevgisini taşıyıp bir araya gelebiliyoruz. Her zaman böyle devam etmeyi arzuluyoruz. Son dönemlerde kulüp başkanlarımızın davranışları ve verdikleri beyanatlar sporda gerginlik oluşturuyor. Biz divan başkanları ve heyetlerinin yanında kulüp başkanlarının da bize refakat etmelerini arzu ediyoruz. Ülkemizin çeşitli sorunları var, o sorunlarla boğuşan ülke içinde spor yapıyoruz. Bizler toplumu, taraftarlarımızı ve maç seyretmeye gelenleri beyanat ve davranışlarımızla tahrik etmemeliyiz. Gittiğimiz deplasmanlarda ev sahibi kulüplerin büyük özen göstermesi lazım" şeklinde konuştu.



"Dostluk, kardeşlik ve spordaki fair-playi yaşatacağız"



Vefa Küçük, sporda dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunu yaşatmak için her zaman çalışacaklarını vurgulayarak, "10 Temmuz 2019'da divan başkanları olarak Trabzon'a ziyaret yaptık. Çok büyük misafirperverlik gösterdiler. O toplantıya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katılmıştı. Bunca nazik ve güzel davranışlara rağmen son Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kulüp başkanımıza bu sözlerin dışında davranışlar olmuştur ve bu bizi üzmüştür. Biz bunu hiçbir zaman büyük Trabzon'a ve Trabzon camiasına mal etmiyoruz. Belli fanatiklerin olduğunu biliyoruz. Her kulüpte, her şehirde var. Bunların onlar tarafından yapıldığına inanıyoruz. Dostluğu, kardeşliği spordaki fair-playi yaşatacağız, yaşatmak için divan başkanları olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim bu davranışımız kulübümüzün esas temsilcisi olan seçilmiş kulüp başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin de aynı şekilde davranmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah Türk sporunda barış olur. Sahadaki mücadele sonunda kim ipi göğüslerse ona saygı duymaya devam eder" ifadelerini kullandı.



Eşref Hamamcıoğlu: "Seyircilerimizden ve diğer paydaşlardan özverili davranmalarını istiyorum"



Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise, toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'e teşekkür ederek, "Vefa Bey'in söylediği gibi divan başkanları toplantısını hem yönetim kurulu başkanlarımıza hem de kendi renklerimize gönül veren sevdalılarımıza bir ışık tutmak için organize ediyoruz. Futbol, eğlence endüstrisinin en büyük kalemlerinden bir tanesi. Milyonlarca taraftarımız renklere sevdalı olarak peşinden koşuyorlar. Bizi yönetenlerin bir an önce kendi kulüplerindeki siyasetlerinden uzaklaşarak, ülkemizin ihtiyacı olan birlikteliği beraberliği taraftarlarımız nezdinde sağlaması temennisiyle düzenliyoruz. O bakımından biz divan başkanları olarak, bir kez daha kendi kulüplerimizin seyircilerimizden, her şeyden öncesi futbola yön veren diğer paydaşlardan, karar veren mercilerden biraz daha özverili davranmalarını, ötekileştirmeye ayrıştırmaya sebep verecek konuşma ve davranışlardan kaçınmaları ümit ediyorum" açıklamasını yaptı.



Ali Sürmen: "Renk aşkıyla konuşursak, doğruyu bulamayız"



Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de, toplantılarının kulüp başkanlarına örnek olması gerektiğinin altını çizerek, "Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Uzun zamandır yöneticilerini kendi başarısızlıklarını gizlemek için maçlardan önce ya da başka zamanlarda karşılaştıkları kulüp içindeki sorun nedeniyle, hem kendi taraftarlarını hem karşı taraftarları tahrik edici cümlelerden kaçınmalı, küfrü hiç kimse kabul etmemeli. Önce yöneticilerimiz kendi taraftarlarımızı gelen misafir takıma küfür etmemesi için yönlendirmeli. Başka slogan mı yok? Yöneticiler de şunu düşünmeli; 'Bir önceki sezon gittiğin şehirde sokakta dahi insanlar seninle fotoğraf çektirirken şimdi gittiğin statta niye protesto edildin?' Öz eleştiri yapmak lazım. Renk aşkıyla konuşursak doğruyu bulamayız" diye konuştu.



Tevfik Yamantürk: "Aynı aileden kardeşler birbirlerine küfür ediyorlar"



Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, statlarda edilen küfürlerin toplumdaki genel eğitimsizlikten ileri geldiğini ifade ederek, şu açıklamalara yer verdi:



"İşimiz, kulüplerin hayatlarını idame ettirecek iktisadi bağımsızlığı sağlamaları. İkincisi masrafları kısacağız. Bu başkanların işi ama geliri nasıl artıracağız? Statlarda inanılmaz küfürler ediliyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçında beni çok güzel ağırladılar. Çıkışta maçı da kaybettik. Fenerbahçe Başkanı Ali Bey, 'çok küfür ettiler özür diliyorum' dedi. Özür dilemeyin dedim, maalesef malzeme bu. 'Burada ediyorlar da bizim stadımızda etmiyorlar mı' dedim. Kaşar kurtlu, neresinden keserseniz kesin maalesef toplumun yapısı bu. Aynı evden çıkan bir kardeş, karşı tribüne gidiyor bir kardeş öbür tribüne ve birbirlerine inanılmaz küfürler ediyorlar. Trabzon'a da gittik maalesef orada da küfürler var. Niye küfür ettiklerinden çok, nasıl eğitim sisteminden geçiyoruz ki bu hale geldik diye düşünmeliyiz. Nasıl bir aile eğitiminden geçiyoruz ki bu hale geldi. Bizlerin işi bunları yönetimlerle paylaşmak. Bütün kulüplerin ciddi sıkıntıları var."



Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç de bu toplantılara kulüp başkanlarının da katılım göstermesini umduğunu aktardı.



Açıklamalar toplu fotoğraf çekimi ile tamamlanırken, divan başkanları birlikte öğlen yemeği yedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA