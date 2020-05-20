Kulüp başkanlarından dirsek selamı Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da federasyon binasında toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da federasyon binasında toplantıda bir araya geldi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ Riva'da katılırken, diğer kulüp başkanları ise video konferans yöntemiyle toplantıda yer aldı.

Toplantının sonrasında kulüp başkanları dirsek selamı vererek şakalaştı.

Kaynak: İHA