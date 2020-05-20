HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kulüp başkanlarından dirsek selamı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da federasyon binasında toplantıda bir araya geldi.

20.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:11

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da federasyon binasında toplantıda bir araya geldi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ Riva'da katılırken, diğer kulüp başkanları ise video konferans yöntemiyle toplantıda yer aldı.

Toplantının sonrasında kulüp başkanları dirsek selamı vererek şakalaştı.

Kulüp başkanlarından dirsek selamı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı Spor
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Spor
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı Spor
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Spor
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı Spor
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Bir tuhaf çözüm! Tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirdiler
Bir tuhaf çözüm! Tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirdiler
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Galatasaray'dan 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Onur Saylak Ferdi Tayfur Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kulüp başkanlarından dirsek selamı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 19:12:16. #1.14#
title