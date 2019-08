Kulüp başkanları, 'yasa dışı bahis'e karşı tek ses: "ülkeye ve spora ihanet ediyorlar"

24.08.2019 18:48

Ahmet Ağaoğlu: Bu ülkenin evladı eğer yasa dışı bahis oynuyorsa, ülkeye ihanet ediyordur

"Yasa dışı bahis, profesyonel ya da amatör bütün ülke sporunun zarar görmesine, geride kalmasına, kan kaybetmesine neden oluyor"

Yusuf Günay: Yasa dışı bahise vatandaşlarımız hiç katılmasınlar

Göksel Gümüşdağ: İllegal bahisin engellenmesi için kulüplerin destek vermesi gerekiyor

Serdar Maraşlı: Yasal olmayan unsurlar ülkemize ve dünyaya zarar veriyor

İsmail Erdem: Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz

Emin Özkurt: Yasa dışı bahis hem oynayan hem oynatan açısından cezai müeyyideyi gerektiren bir suçtur

- Kulüp başkanları 'yasa dışı bahis' için büyük tepki gösterdi. Son 10 yılda yaklaşık 50 milyar doların yasal olmayan bahis yoluyla oynandığı ve bu rakamın ülkemizde kalmak yerine yurt dışı kökenli siteler üzerinden dışarıya kaçırıldığının ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bilişim suçları ve asayiş birlikte operasyonlarına devam ediyor. Yasa dışı bahis oynatan mekanlara baskınlar yapılıp gözaltına alınanlara hapis ve para cezası verilirken, oynayanlara da para cezaları veriliyor.

Hem devletin hem de kulüplerin bu konuda zarara uğratılmasının konu edildiği CNN Türk programına katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu ülkenin evladı eğer yasa dışı bahis oynuyorsa, ülkeye ihanet ediyordur" derken, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "İllegal bahisin engellenmesi için kulüplerin destek vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, Demirören Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamalarda "Eğer yasa dışı bahis azalırsa kulüplerin bu oranda maddi gelirleri artacaktır" şeklinde konuştular.

AĞAOĞLU NET MESAJ VERDİ

'Yasa dışı bahis'e giden rakamın ürkütücü olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu; "Söylenecek fazla bir şey yok, rakam ortada ama ben o kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Milyar Dolar'la, 10'lu milyar Dolarlar ile ifade ediliyordu ama 50 milyar ise ürkütücü. Olay şu; burada birtakım yasal düzenlemeler yapılmak istendi ve yapıldı fakat hiçbiri çözüm olmadı. Çok ağır şeyler geçirmek lazım, bunu yanılmıyorsam 2003 yılında doping ile ilgili bir panelde söylemiştim, dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin ve genel müdür Mehmet Atalay Bey vardı. Doping ile alakalı olarak uygulanan cezaların hafif olduğunu, kullanan ve satanla ilgili olarak uyuşturucu kullanana ve uyuşturucu satana, pazarlayana ne ceza veriliyorsa aynı cezanın verilmesi gerektiğini ve ancak bu şekilde cezalar ağırlaştırılarak bunun önüne geçilebileceğini söylemiştim. Burada da aynı şey söz konusu çünkü birden fazla suç işleniyor, vergi kaçakçılığından tutun da kulüplerin hakkının gasp edilmesine ve haksız kazanç elde edilmesine, finansala bağlı olarak tüm kriminal suçlar arka arkaya işleniyor, biri bu. Sadece kulüpler değil ülke sporu da mağdur oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu dışında 62 amatör federasyon var, bunların yüzde doksan gelirinin tamamen Spor Toto ve İddaa Genel Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Herhalde sadece bu bile yemiş olduğumuz darbenin ya da görmüş olduğumuz zararın büyüklüğünü yeterince ifade ediyor. Yasa dışı bahis, profesyonel ya da amatör bütün ülke sporunun zarar görmesine, geride kalmasına, kan kaybetmesine neden oluyor. Vergi kaçırmayı, kulüplerin elde ettiği gelir kaybını da buna eklediğimiz zaman sıraladığımızda altı, yedi tane kriminal suç işlenmiş oluyor ve bunun önüne geçilmesi lazım. Sadece oynatanlarla alakalı yasa çıkarılmaya çalışılıyor, oynayanlara da aynı cezayı verdiğiniz zaman bu iş belirli ölçülerde azalır. Oynatanların birçoğu yurtdışında, para bu ülkeden çıkıyorsa bunu bu noktaya taşıyan oynayanlardır. Aynı oranda oynayanlara ceza verecek yasa çıkarıldığı ve yürürlüğe konulduğu, her sene değiştirmek ve uygulamaya almak uzatılırsa bu iş olmaz. Ciddi olarak, cesaret ve kararlılıkla bu işin üstüne gidilmesi, cezaların bir şekilde ağırlaştırılması lazım. Yıllardır bunu söylüyorum, belki ilk defa bu kadar geniş bir programda konuşma şansı oldu ama sadece ülkenin vergi kaybı olarak değil, diğer taraftan bakıldığı zaman 62 federasyon ciddi bir kan kaybı yaşıyor ve federasyonların tamamına yakın kısmı ciddi finansal sıkıntılar yaşıyor. Çünkü federasyonlarının yüzde doksan gelir kaynağı Spor Toto ve İddaa'dan geliyor, burada daha nasıl başka bir mesaj verilir? Bu ülkenin evladı eğer yasa dışı bahis oynuyorsa, ülkeye ihanet ediyordur artık bunun başka mesajı yok. Ülkeye ihanetten daha büyük bir suç var mıdır? Benim bildiğim yok. Spor zarar görüyor, amatör sporlar zarar görüyor, ülke para kaybediyor, vergi alınamıyor ama yurt dışında bir yerlere gidiyor. Gittiği yerler çok önemli evet ama siz oynarsanız gider, yurt dışında şirketlerle alakalı birkaç operasyon yapıldığını biliyorum ama bu parayı ülkeden çıkaran bizim kendi vatandaşımız. Bunda duyarlılık göstermemiz lazım" dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: İLLEGAL BAHİSİ HİÇBİR KULÜBÜN DESTEKLEME ŞANSI YOK

İllegal bahis nedeniyle kulüplerin gelir kaybı açısından çok büyük sıkıntıları olduğuna vurgu yapan Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Baktığınızda yasal olan bahisin, illegal bahis tarafından oldukça fazla olarak delindiğini görüyoruz ve bununla da ilgili gerek kulüplerin gerek yayıncı kuruluş veya bahisin ihalesine katılan kuruluşlara çok büyük zararlar vermekte olduğunu görüyoruz. Bildiğim kadarıyla Emniyet Teşkilatı Siber Suçlar bu konuyla ilgili çok yoğun bir mücadele veriyor. Fakat kulüplerle iş birliği yapılması lazım. Her şekilde illegal bahisin kulüpler tarafından anlatılması, paylaşılması ve bunun engellenmesi için kulüplerin destek vermesi gerekiyor. Dolayısıyla illegal bahisi hiçbir kulübün destekleme şansı yok, doğru da bulmuyoruz ve gelirlerin de azaldığını burada tekrarlamak istiyorum. Buraya büyük paralar yatıran, bahis ihalesini kazanan kuruluşlara da çok büyük zarar veriliyor. Ortak bir mutabakat bağlanıp, iş birliği oluşturulursa illegal bahis biraz daha azalır. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın bu illegal bahisin üzerine birlikte gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlak bir iş birliği içinde olmak ve bu birlikteliğin kamuoyuna yansımasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

YUSUF GÜNAY: EĞER YASA DIŞI BAHİS AZALIRSA KULÜPLERİN BU ORANDA MADDİ DESTEKLERİ ARTACAKTIR. TARAFTARIMIZA BU ÇERÇEVEDE TAVSİYEDE BULUNUYORUZ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da DHA'ya yaptığı açıklamada taraftarlara çağrıda bulunarak, "Yeni yasal düzenleme ile birlikte iddaa oynayan insanlara aktarılacak ikramiye miktarı da yüzde 50'den 70'e çıkarıldı. Yasa dışı bahise vatandaşlarımız hiç katılmasınlar. Oynadıkları bahisten hem Türk ekonomisi ve spor kulüpleri istifade etsin. Çünkü spor kulüplerinin bahis marketinden önemli bir gelirleri var. Süper Lig kulüplerinin belki 10 milyon TL'ye, diğer liglerde oynayan kulüplerin 2 milyon TL'ye kadar gelirleri var. Eğer yasa dışı bahis azalırsa kulüplerin bu oranda maddi destekleri artacaktır. Her vatandaş yasalara uygun davranmak durumunda Türkiye'de bahis mevzuatına göre bu bahisleri yasal yoldan oynamak gerekiyor. Hem kendi kulüplerine hem de Türk ekonomisine katkıları bulunsun. Bizde kendi taraftarımıza bu çerçevede tavsiyede bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI MARAŞLI: BAHİS OYNAYAN İNSANLAR YASAL OLAN YOLLARI SEÇSİNLER

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, bahis oynayan insanların yasal olan yolları seçmeleri gerektiğini kaydetti. Yasal olmayan bahislerin ülkeye ve kulüplere zarar verdiğini kaydeden Maraşlı, "Sadece bahis konusunda da değil, yasal olmayan unsurlar ülkemize ve dünyaya zarar vermeye başladı. Özellikle sporun saha içerisinde manipüle edilecek noktalara gelmesinde sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bunları bertaraf etmek için mücadele etmenin doğru bir yolla ve kaynakla yapılabileceği kanaatindeyim. Bahis oynayan insanlar yasal olan yolları seçsinler. Yasal olmayan bahis yolları hem spora hem de kendilerine hem ülkelerine zarar vermektedir. Yapılan araştırmalara göre insanlar legal olmayan bahis sitelerini yasal gibi düşünmeye başlıyorlar, dolayısıyla bu insanları bilinçlendirmekte fayda var. Dünyanın bazı ülkelerinde ekonomilerini canlandırmak için yasal olmayan bahis sitelerine lisans veriliyor. Bizim devletimizin kaybının olmaması için, futbol kulüplerinin kaybının olmaması için bahis oynamaya yönelen insanlar kesinlikle yasal ve devlet kontrolünde olan organizasyonların içerisinde olurlarsa hem devletin vergi kaybı olmaz hem de spor kulüplerinin bu kapsamda gelir kaybı olmaz. Bahis oynayan insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Ligde bulunan tüm takımlara kazasız, sakatlığın olmadığı bir sezon dileğinde bulunan Maraşlı, "Bütün takımlar adına inşallah bu sene sakatlıksız kazasız iyi bir lig olur. Bu sene çok iyi transferler yaptık. İstikbal Mobilya Kayserispor olarak iyi bir kadro kurduğumuzu, iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımızın ve kamuoyunun bize vereceği desteği ile ligi iyi bir yerde bitireceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

İSMAİL ERDEM: YASA DIŞI EYLEMLERDEN BÜTÜN FUTBOLSEVERLERİN KAÇINMASINI ARZU EDERİZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, konuyla ilgili olarak, "Burada her şey yasalar çerçevesinde kalmalı. Temeli olmayan bir işlevin hukuksuz boyutuyla uzun vadeli yürüme şansı yok. Yapana da yaptırana da ortak olana da karışana da bir karı olmaz. Temelsiz bina olmaz. Özel yaşamımızla ilgili de futbol dünyamızla ilgili de her şey hukuka bağlı kalmalı. Hukukun üstünlüğü içinde seyre devam etmesi sonuç itibariyle insanları mutlu kılacaktır. Yasa dışı eylemlerden bütün futbolseverlerin kaçınmasını arzu ederiz" dedi.

SPOR HUKUKU UZMANINDAN UYARI VE TAVSİYELER

Spor Hukuku Uzmanı Av. Emin Özkurt ise yaptığı açıklamada şu bilgileri vererek uyarılarda bulundu: "Yasa dışı bahis hem oynayan hem oynatan açısından cezai müeyyideyi gerektiren bir suçtur. 7258 sayılı bir yasamız var, "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanun" diye geçer bu. Kanuna göre, yasa dışı bahis oynatanlara üç ila beş yıl arası bahis cezası ve on bin güne kadar adli para cezası verilir. Bununla birlikte yasa dışı bahiste para nakline aracılık edenlere üç ila beş yıl arası para cezası verilir, yasa dışı bahsin reklamını yapanlara bir ila üç yıl arası hapis cezası verilir, Sadece oynuyorum, oynatmıyorum diyenler kendilerini güvende hissetmesinler çünkü yasa dışı bahis oynayanlara da 5 bin ila 20 bin TL arasında idari para cezası ön görülmekte. Kısacası yasa dışı bahis oynayanlara ağır para cezası ön görülmek ile birlikte bunun dışında kalan aktörlere de hapis cezası ve ağır adli para cezası verilmektedir."

