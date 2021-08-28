Kulüp başkanından taşkınlık yapan taraftarlara sitem
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Kulüp başkanından taşkınlık yapan taraftarlara sitem

Kulüp başkanından taşkınlık yapan taraftarlara sitem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ümraniyespor maçında taraftarların davranışları sebebiyle ceza aldıklarını belirten Kocaelispor Başkanı Engin Koyun taşkınlık yapan taraftarlara, "Yapma kardeşim ya burası senin tatmin olma yerin değil" diyerek sitem etti.

Ümraniyespor maçında taraftarların davranışları sebebiyle ceza aldıklarını belirten Kocaelispor Başkanı Engin Koyun taşkınlık yapan taraftarlara, "Yapma kardeşim ya burası senin tatmin olma yerin değil" diyerek sitem etti.

Ligin ilk haftasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayan Kocaelispor taşkınlık yapan taraftarların uygunsuz hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. PFDK'ye sevk edilen Kocaelispor'a saha olayları nedeniyle 32 bin TL, taraftarların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaları nedeniyle 16 bin TL olmak üzere toplamda 48 bin TL ceza kesildi. Ayrıca kötü tezahüratta bulunan taraftarlar da bir sonraki maça giremeyecek. Kocaelispor'un lisanslı ürün satış mağazası açılışına katılan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, taşkınlık yapan taraftarlara tepki gösterdi. Kocaelispor taraftarının Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Başkan Koyun, bu tür davranışların kulübe ağır zararlar verdiğini belirtti.

"Böyle bir taraftarlık olabilir mi?"

Taraftarların taşkınlık yapmasının takıma ciddi zararlar verdiğinin altını çizen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Geçen hafta Ümraniyespor maçında talihsiz olaylar yaşandı. Bunlara asla müsaade etmeyelim. Bizim gibi büyük bir camiaya asla ve asla yakışmıyor. Kalkıyor vatandaşımız gereksiz küfürler, gereksiz hakaretler, sahaya bir takım maddeler atıyor. Kendisine zarar vermiyor, kulübümüze zarar veriyor ve o tribünde oturan iyi niyetli insanlara zarar veriyor. Yapma kardeşim ya burası senin tatmin olma yerin değil. Ne oldu? Bir hata yapıyorsun tribün cezası alıyoruz. 62 bin lira geçen haftadan gelirimiz var. Zatı muhteremin hatalarından dolayı 50 bin lira ceza yiyoruz. Böyle bir anlayış olabilir mi, böyle bir taraftarlık olabilir mi? Bazı arkadaşlarımız oradaki oturakları kırıyorlar. ya yapmayın kardeşim her kırdığınız oradaki oturak bize fatura ediliyor. Biz Kocaelispor taraftarı olarak Türkiye'ye örnek bir taraftarız, örnek olmaya devam edelim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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