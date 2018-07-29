Kulüp Başkanından "En Güzel Transfere" Kutlama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, evlenirken gelin arabasının arkasına "Adil Gevrek sen transfer yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım" yazdıran genci telefonla arayarak kutladı.

Alınan bilgiye göre, Malatya'da dünya evine giren Mustafa Çoban isimli genç, gelin arabasının arkasına taraftarı olduğu Yeni Malatyaspor'un sezon için gerekli transferleri yapmadığını düşüncesinden hareketle "Adil Gevrek sen transfer yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım" yazdırdı.

Gencin, gelin arabasının fotoğrafına ilişkin sosyal medya hebasından kendisini de etiketleyerek yaptığı paylaşımı gören Yeni Malatyaspor Başkanı, Mustafa ve Rabia çiftini hem sosyal medya hesabından hem de telefonla arayarak tebrik etti.

Damatla telefonla görüşüp mutluluklar dileyen Gevrek, "Sen dünyada yapılacak en güzel ve özel transferlerden birisini yapmışsın. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Yazını gördüm, güldüm. Bu hafta yapacağımız transferleri düğün hediyesi olarak kabul edin." ifadelerini kullandı.