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Kulüp Başkanı Yazgan'dan belediyeye otobüs teşekkürü

ISPARTA (İHA) – Isparta 32 Spor'un Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Isparta Belediye meclisinin gündeminde kendileri için otobüs alınması konusunun olduğunu belirterek, "Belediyenin Ispartaspor'umuza otobüs alacak olması bizleri son derece mutlu etti.

Kulüp Başkanı Yazgan'dan belediyeye otobüs teşekkürü
09.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:33

ISPARTA (İHA) – Isparta 32 Spor'un Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Isparta Belediye meclisinin gündeminde kendileri için otobüs alınması konusunun olduğunu belirterek, "Belediyenin Ispartaspor'umuza otobüs alacak olması bizleri son derece mutlu etti. Şükrü Başkanımıza şu ana kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele gösteren Isparta 32 Spor'un Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in takıma maddi ve manevi destek verdiğini dile getiren Başkan Yazgan, "Isparta Belediyesi Meclisi, Haziran dönemi oturumlarına başladı. Meclisin gündeminde Ispartaspor için otobüs alınması bulunuyor. Belediyenin Ispartaspor'umuza otobüs alacak olması bizleri son derece mutlu etti. Başkanımızın, 'Önümüzdeki günlerde Ispartaspor adına çok güzel şeyler olacak'ı açıklaması desteğinin tam olduğunun göstergesi. Şükrü Başkanımıza şu ana kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Isparta spor tarihinde şu ana kadar en büyük desteği Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen verdi. Bu destekleri ve düşünceleri camiamızı da gelecek için ümitlendirdi. Ispartaspor'umuzun için asıl başarı bu şehrin kurumsal yapıya kavuşmasıdır. Düzenli gelir kaynakları kavuşması için de gereken temeller atılacak" dedi.

Isparta 32 Spor'un profesyonel liglere çıkması için tüm imkanları seferber ettiklerini ve 3. Lige çıkacaklarını söyleyen Başkan Yazgan, bu süreçte takımın yanında olan TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'e, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'na, kent büyüklerine, kamu kurum kuruşlarına, esnaflara ve sporseverlere teşekkür etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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