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Kulüp başkanı taraftarların arasında maçı izledi

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Kulüp başkanı taraftarların arasında maçı izledi

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin taraftarların arasında maçı izledi.

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin taraftarların arasında maçı izledi.

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin ve yönetim kurulu üyeleri, Somaspor maçını protokol ve VİP yerine taraftarların arasında izleyerek ilginç bir yönteme başvurdu. Taraftarlarla birlikte zaman zaman tezahürat yapan ve büyük heyecan yaşayan İlgin, takımın 1-0 yenilgiden kurtularak 3-1 galip gelmesi sonrasında büyük sevinç yaşadı. İlgin, "Bunun her hangi bir nedeni yok. Protesto veya tepki değil. Ben hem eski futbolcuyum hem de tribünlerden gelmeyim. Biz bu halkın parçasıyız. Onlarla beraber maçı izlemek daha keyifli ve zevkli, bu yüzden böyle bir karar aldık. Erken 10 kişi kaldık, 1-0 yenik duruma düştük. Her şey aleyhimize görünmesine rağmen inanılmaz bir mücadele ve geri dönüşle kazanmasını bildik. Diyarbekirspor için bundan sonra her çok daha güzel olacak" dedi. - DİYARBAKIR

Kulüp başkanı taraftarların arasında maçı izledi

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