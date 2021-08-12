Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'den basketbol antrenmanına ziyaret
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Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'den basketbol antrenmanına ziyaret

Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'den basketbol antrenmanına ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yoğun tempo ile başlayan Basketbol takımını antrenmanda ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü,yeni sezon hazırlıklarına hızlı bir şekilde başlayan Basketbol takımımızı ziyaret etti. Muradiye Spor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ekibimiz ve sporcularımızla bir araya gelen Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyelerimiz hazırlıklarını sürdüren oyuncularımızla tanıştı. Oyuncularımıza baklava da ikram edildi.

"Başarılı olacağınıza inancım sonsuz"

Yeni sezonda Türkiye Basketbol Liginde başarılı olunacağına inandığını belirten Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesi altında buluşan ve takıma yeni katılan sporcularımızla bir araya gelmekten ve tanımaktan dolayı mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hem altyapı da hem de Basketbol Liginde başarıları kovalayacağına inancım sonsuz. Altyapıyı da güçlendirmek istiyoruz. Geçen sene de pandemi süreci nedeniyle de tat vermeyen bir lig seyrettik. Seyirciyle oynamanın zevki de başka. Öncelikle sizden Manisa Büyükşehir Belediyespor'a yakışır karakterde ve seyir zevki yüksek bir oyun bekliyoruz. Sizlere başarılar diliyorum. Sonuna kadar arkanızdayız. Allah utandırmasın" dedi. Takımımızın yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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