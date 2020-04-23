Kulüp Başkanı korona savaşını kazandı Zonguldak'ta Amatör Küme takımlarında Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu 20 gün süren korona virüs mücadelesini kazandı.

Zonguldak'ta Amatör Küme takımlarında Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu 20 gün süren korona virüs mücadelesini kazandı.

1.Amatör Küme takımlarından Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu korona virüse yakalanarak evde tedavi altına alınmıştı. 20 gündür evinde karantina altın da olan ve 3 testi pozitif çıkan Sezgin Kılıçoğlu için son testi yapıldı. Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu'nun son testi negatif çıktı. Kılıçoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Sezgin Kılıçoğlunun korona virüsü atlatması spor camiasında da büyük sevinç oluşturdu.

İşte Sezgin Kılıçoğlu'nun o paylaşımı;

'Eze eze yendim..Değerli dostlarım Allah'a şükür 4.Testim negatif geldi . Bu savaşta yanımda olan beni hiç yalnız bırakmayan başta değerli eşim, ailem ve sürekli arayarak mesaj yazarak destek olan moral veren siz değerli dostlarımdan allah razı olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Rabbim tüm hastalara şifa versin'dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA