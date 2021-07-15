Kuluöztürk: "Millet olarak gereken cevabı net bir şekilde verdik"
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Kuluöztürk: "Millet olarak gereken cevabı net bir şekilde verdik"

Kuluöztürk: 'Millet olarak gereken cevabı net bir şekilde verdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sendika olarak her zaman darbelerin ve darbecilerin karşısında olduklarını belirterek "Milletimiz 15 Temmuz gecesinde yeni bir destan yazarak hainlere geçit vermedi" dedi.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sendika olarak her zaman darbelerin ve darbecilerin karşısında olduklarını belirterek "Milletimiz 15 Temmuz gecesinde yeni bir destan yazarak hainlere geçit vermedi" dedi.

"Türkiye, artık eski Türkiye değil"

15 Temmuz 2016'da ülke tarihinin en büyük ihanetlerinden birine maruz kalındığını, devleti ele geçirmeye çalışan hain bir darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiğini hatırlatan Kuluöztürk, tarihi kahramanlıklarla dolu olan Türk milletinin 15 Temmuz gecesinde yeni bir destan yazdığını kaydetti. Kuluöztürk şöyle devam etti: " O karanlık gecede, karanlık emellerine ulaşmaya isteyenlere, millet olarak gereken cevabı net bir şekilde verdik. Hiçbir güç milletin kararının üzerinde olamaz. Türkiye, artık eski Türkiye değil. 15 Temmuz'da vatandaşlarımız millet iradesi dışında başka bir iradenin kabul edilemeyeceğini en net şekilde tüm dünyaya ilan etmiştir" diye konuştu.

"Mücadelemiz devam ediyor"

Mücadelenin devam ettiğini belirten ve hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, o karanlık gece, dün yaşanmış gibi tazeliğini koruduğuna dikkat çeken Kuluöztürk, mücadelenin halen devam ettiğini, bitmediğini söyledi. Ülke üzerinde farklı düşünceleri olanların hala pusuda beklediğini belirten Kuluöztürk şu ifadeleri kullandı: " Bu nedenle 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu toprakları vatan kılmak kadar vatan olarak tutmanın da zor olduğunu gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Gelecek kuşaklara bunları aktarmazsak günün birinde ihanet çeteleri geri gelmekten çekinmeyeceklerdir. Ülkemiz üzerindeki oyunlar ve planlar bitmiş değil. Hain darbe girişimi, birlik olmamız gerektiğini tekrar bizlere hatırlatmıştır ve milletimiz bu ruhu asla kaybetmemelidir. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diyerek canlarını düşünmeden feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Allah bu birliğimizi berberliğimizi bozmasın. Bu güzel topraklarda sadece kardeşlik, huzur ve sevgi hakim olsun" . - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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