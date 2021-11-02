"Kuluncak, Ülkemizin Birlik Beraberliğinin Teminatı Olan İlçelerden Birisi"

KULUNCAK, MALATYA (Habermetre) - Vali Aydın Baruş, Kuluncak İlçesi Belediye Sosyal Tesislerinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere pandemi ve aşılama çalışmaları, ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İlçe Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mahalle Muhtarları ve Kanaat Önderleri katıldı.

Vali Aydın Baruş katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında; "Kuluncak ilçemizde güzel bir birlik havası var. Bu birliktelik buraya yapılan hizmetlerin hızlanmasında vesile teşkil eder. Kuluncak'tan bir sıkıntısı olup da bizi ziyarete gelenlere baktığımızda hiçbir ayrım gözetmeksizin hep birlikte gelerek sıkıntılarını dile getiriyorlar. Biz de bu birlikteliği görerek mutlu oluyoruz. Burada gördüğümüz kadarıyla yöneticiler herkese aynı duyarlılıkla yaklaşıyorlar. Kuluncak'taki bu güzel hava için teşekkür ediyoruz.

Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması, devlet ile vatandaşlar arasındaki köprünün sağlıklı bir şekilde kurulması ve devlet-vatandaş kaynaşmasının temin edilmesi noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Uzun süredir yapılması beklenen ilçe yolu için karayollarımız yeniden ihale yaptı. İlkbahar ile birlikte 5800 metrelik güzergahta çalışma yapılacak. Hekimhan ve Ayvalı-Darende kavşağı yapılacak. İnşaat mevsimi zora girdiği için 2022 yılında Gençlik Merkezimizin temelini atacağız. Gençlerimizin vakit geçirebileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği güzel bir mekan olacak. Hem sportif hem de sanatsal çalışmaların yapılabileceği güzel bir yer olacak. Depremzede vatandaşlar için afet evlerinin yapımı da devam ediyor.

Vatandaşımızın nerde derdi, sıkıntısı varsa biz devlet olarak orda olmak zorundayız. Biz devlet olarak yakınlığı gösterip elimizi uzattığımızda vatandaşımız da uzanan bu eli boş çevirmeyecek. Sizlerde muhtarlar olarak vatandaşımızın her zaman içindesiniz. Onların sorunlarını iyi biliyorsunuz. Bizim hizmetleri götürmede etkin olabilmemiz için, devlet-vatandaş kaynaşmasını sağlayabilmemiz için en büyük yardımcılarımızsınız.

Salgın devam ediyor. Lütfen bu konudaki dikkatimizi azaltmayalım. Her can bizim için kıymetlidir. Hastaneye düşenlerin yaşadığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Buna mahal vermemek için, salgının yayılmaması için daha önce belirttiğimiz gibi kurallara lütfen riayet edelim, bu konuda vatandaşlarımızı uyaralım. İlçede asayiş sıkıntısı yok fakat dışardan gelen insanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şüpheli durumlar sezdiğiniz zaman bunu mutlaka kolluk kuvvetlerine bildirin. İnşallah bundan sonra da Kuluncak'taki huzurunuz devam eder. Ülkemizin birlik beraberliğinin teminatı olan ilçelerden birisi. Biz de devlet vatandaş el ele ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin birlik beraberliğine katkı sağlarız" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda Kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından Vali Aydın Baruş, İlçe Protokolü ve Şehit Ailelerinin katılımı ile Celal Yenitur Ortaokulunda,

Şehit Jandarma Ast Kd. Çvş. Hüseyin Doğan

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Tercan

Şehit Deniz Muh. Er Ümit Akbulut

Şehit Polis Memuru M. Mustafa Demircioğlu

Şehit Jan. Kom. Er Kaya Gönt

Şehit Jan. Kom. Er Mehmet Ali Şekerci

Şehit Jan. Kom. Er Yalçın Gürbüz

Şehitlerimizin adının verildiği Kütüphanenin açılışını gerçekleştirildi. Açılışın akabinde kütüphaneyi inceleyen Vali Baruş, Şehitlerimizin özel eşyalarının bulunduğu Şehitlik Köşesine Şanlı Türk Bayrağımı ve Kuran'ı Kerim koydu.

05. 11. 2015 yılında Diyarbakır ili Dicle kırsalında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Tercan'ın ailesi ve 04. 09. 1999 tarihinde Van Gürpınar'da şehit olan Jan. Kom. Er Kaya Gönt'ün ailesini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, ailelerin bir derdi sıkıntısı var ise mutlaka kaymakamımıza o da çözemediği takdirde mutlaka kendilerine ulaşmalarını söyledi. Şehitlerimizin başımızın tacı olduğunu vurgulayan Vali Aydın Baruş, devlet olarak her daim sizlerin yanında olacağız dedi.

Kuluncak ziyaretinin akabinde Vali Aydın Baruş, hastanede tedavi gördüğü Adana'da vefat eden 1992 yılında şehit olan J. Er Dilaver Koca'nın babası Kemal Koca'nın Hekimhan Güzelyurt'taki cenaze merasimine katılarak şehit ailesine başsağlığı diledi.

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