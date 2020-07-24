Kuluncak'ta asfalt çalışmaları sürüyor Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kuluncak Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını devam ettiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kuluncak Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını devam ettiriyor.

Kuluncak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz'in ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz, "Bu çalışmalarımızla ilçemiz temiz, daha rahat yollara kavuşuyor. Şimdiye kadar Konaktepe Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi ve Yeni Mahalle'de asfalt ve yama çalışmalarımız tamamlandı. Önümüzdeki günlerde yine çalışmalarımız devam edecek. Kuluncak ilçemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Cengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a da teşekkür etti.

Kaynak: AA