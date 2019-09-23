Kulular, personeli ile vedalaştı

Kulular, personeli ile vedalaştı

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İbrahim Kulular, verilen veda yemeğinde personeli ile vedalaştı.

23.09.2019 11:32
Kulular, personeli ile vedalaştı

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İbrahim Kulular, verilen veda yemeğinde personeli ile vedalaştı.


Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İbrahim Kulular, Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'nde verilen veda yemeğinde personeli ile vedalaştı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, verilen yemekte Kayseri'de çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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