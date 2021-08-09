Kuluçkaya yatan horoz sahibini şaşırttı
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Kuluçkaya yatan horoz sahibini şaşırttı

Kuluçkaya yatan horoz sahibini şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuluçkaya yatan horoz görenleri şaşırttı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuluçkaya yatan horoz görenleri şaşırttı.

Yaklaşık bir haftadan beri ötmeyen horoz, kuluçkaya yatınca sahibini de şaşırttı. Küçüklüğünden beri kümes hayvanlarına ilgisi olan Kahta ilçesine bağlı Büyükgöz Köyü'nde oturan Berkay Aşuk (17), kendisine ait iki ayrı kümeste 20'ye yakın tavuk ve horoz besliyor.

Kümeste yumurta almaya gittiğinde bir horozun yumurtaların üstünde kuluçkaya yattığını gördüğünde şaşkına dönen Berkay Aşuk, "Ben küçük yaşlardan beri kümes hayvanlarını ve özellikle horozları çok seviyorum. Kümes hayvanlarına ilgim var. Bu nedenle kendime ait iki ayrı kümeste 20'ye yakın tavuk ve horoz besliyorum. Köyde oturduğumuz için dolayısıyla hayvan beslemek için imkanımız da var. Kendime ait iki ayrı kümeste yaklaşık 20'ye yakın tavuk ve horoz ile bunların civcivlerinin bakımını yapıyorum. Bir gün kümesten yumurta almak için gittiğimde bir horozumun yumurtaların üstünde kuluçkaya yattığını gördüm. Yumurtaları almaya çalıştım, izin vermedi. Daha sonra takip etmeye başladım. Kümesten çıkmadığını diğer horozlarım öterken onun artık ötmediğini fark ettim. Yumurtaların üstünden alıp başka yere götürdüğümde tekrar kümese dönüp yumurtaların üstünde oturmaya devam ettiğini gördüm. Hayret ve şaşkınlık içerisinde kaldım. Durumu aileme ve köyde yaşayan büyüklerime sordum, onlar da ilk defa böyle bir şeyi duymadıklarını ve şaşırdıklarını ifade ettiler. Horozum kuluçkadan vazgeçmeyince kendisiyle daha da ilgilenmeye başladım. Hatta altına ayrıca yumurta bıraktım. Şimdilik ileride ne olacağını merakla bekliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kuluçkaya yatan horoz sahibini şaşırttı
Kuluçkaya yatan horoz sahibini şaşırttı
Kuluçkaya yatan horoz sahibini şaşırttı
Kuluçkaya yatan horoz sahibini şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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