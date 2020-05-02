Kuluçkahanede çıkan yangında yüzlerce civciv, öldü
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Kuluçkahanede çıkan yangında yüzlerce civciv, öldü

Kuluçkahanede çıkan yangında yüzlerce civciv, öldü
02.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:31

ADAPAZARI'nda, kuluçkahane olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 500'e yakın civciv öldü.

ADAPAZARI'nda, kuluçkahane olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 500'e yakın civciv öldü.

Öğle saatlerinde, Adapazarı Kayrancık Mahallesi'nde Dursun A.'ya ait kuluçkahane olarak kullanılan ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını, müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ahırda bulunan kuluçka makineleri kullanılmaz hale gelirken, 500'e yakın civciv öldü. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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