Kuluçka merkezinden ulusal ve uluslararası firmalara uzanan yolculuk

12.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:42

Firmalar için tüm veri kaynaklarını bir araya getirerek analizini yaptıktan sonra karar almayı desteklemek üzere hızlı ve güvenilir raporlar oluşturabilen yazılım geliştiren firmanın ortaklarından Oktay Erbey ile bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Erbey ve ekibini başarılarından dolayı tebrik etti.

Ege Teknopark bünyesinde iki kişinin fikriyle nüvEge Kuluçka Merkezinde faaliyetlerine başlayan teknoloji şirketi SoftwareARGE, 2016 yılında çıktığı yolculukta büyüme kaydederek yerleşik Teknopark firması oldu ve bugün çalışan sayısı 30'a yaklaştı. Şirket, İzmir ve İstanbul'daki ofislerinde, Türkiye'nin ilk 1000 listesinde yer alan kurumsal müşterileriyle ve çok uluslu şirketlerin yurtiçinde ve yurtdışında İş Zekası (Business Intelligence), Makine Öğrenimi (Machine Learning), İleri Analitik (Advanced Analytics) gibi alanlarda çözüm ve hizmet sunuyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Teknopark bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilgisayar Mühendisi Oktay Erbey ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Şirketin çalışma alanları üzerine bilgiler veren Erbey, firmalar için tüm veri kaynaklarını bir araya getirerek analizini yaptıktan sonra karar almayı desteklemek üzere hızlı ve güvenilir raporlar oluşturabilen yazılım geliştirdiklerini söyledi.

ABD MERKEZLİ İŞ ORTAKLARI DA VAR

SoftwareARGE'nin bir markası olan DQ Türkiye'nin 2005 yılından beri bilgi teknolojileri sektöründe yer alan profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından kurulmuş, kurumsal şirketlere üstün kaliteli çözümler ve hizmetler sunan bir teknoloji şirketi olduğuna dikkat çeken Erbey, "DQ Türkiye Qlik, Rapidminer gibi ABD merkezli teknoloji şirketlerinin iş ortağı. Ege Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde geliştirdiğimiz yazılımları yurt içi ve yurt dışındaki 150'den fazla kurumsal müşteriye sunuyoruz. 2018 yılında #FITZirve2018 Geleceğin Endüstri Teknolojileri Fuarında Check-Up BPM ürünü ile birincilik ödülü aldık. 2019 yılında DQ Türkiye TİM-TEB ve Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye'nin Girişimcileri ödül töreninde ilk 50 girişim arasına girmeyi başardık. Her geçen gün kendimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Kuluçka merkezinden başlayıp yerleşik firmaya dönüşen Software Arge'nin bir başarı öyküsüne imza attığını söyleyen Rektör Budak, "Ege Teknopark bünyesinde, güçlü teknoloji şirketlerimiz bulunuyor. Ulusal ve uluslararası firmalara, çözüm sunan firmalarımızla gurur duyuyoruz. İki kişiyle yola çıkan SoftwareARGE bugün çalışan sayısını 30'a kadar çıkartmayı başarmış durumda. Bu başarı yoğun bir çalışmanın meyvesi. Başta Oktay Erbey olmak üzere tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler