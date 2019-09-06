"Kulübümüzün ağır finansal yapısını düzeltmek için çok yoğun mesai harcadık"

06.09.2019 10:46

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 2018 yılının nisan ayında göreve geldiklerinde 892 milyon lira borcu bulunan kulübün finansal yapısını düzeltmek için çok yoğun mesai harcadıklarını bildirdi.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun bir süre önce yayımladığı 2019-2020 sezonu Süper Lig takımlarının harcama limitlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Buna göre, haziran ayında yürürlüğe giren TFF Kulüp Lisans Talimatı uyarınca 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarındaki gelir ve gider ortalamasına bakılarak kulübe 88 milyon 586 bin 650 liralık harcama limiti getirildiğini vurgulayan Doğan, "Söz konusu tablodan da anlaşılacağı üzere 2015-2018 yılları arasındaki yanlış yönetim politikaları yüzünden gelirinin 7 katı oranında borçlandırılan kulübümüz, maalesef bu dönemlerin faturasını hala ödemektedir. Kulübümüz, mevcut borcunun üzerine faiz ve kur farkı da dahil olacak şekilde 2015-2016 sezonunda 212 milyon lira gelir elde etmesine karşın 326 milyon lira, 2016-2017 sezonunda 238 milyon liralık gelir elde etmesine karşın 350 milyon lira, 2017-2018 sezonunda ise 338 milyon liralık gelir elde etmesine karşın 630 milyon lira borçlandırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, kendi dönemleri olan 2018 yılı nisan ayı ile 2019'un mayıs sonu itibarıyla 467 milyon lira gelir elde ederken 357 milyon lira giderleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esas faaliyet olarak 110 milyon lira kar elde etmemize rağmen, 176 milyonluk liralık faiz ve kur farkı etkisiyle dönemi 66 milyon lira zararla kapattık. Fakat 2019-2020 sezonu ilk üç aylık dönemdeki faaliyetlerimize baktığımızda gerek karlılık, gerek gelir ve gerekse de diğer finansallar açısından çok daha olumlu bir grafik çizdiğimizi görmekteyiz. Dönemin mali tabloları önümüzdeki günlerde açıklandığında bu hususu çok daha net bir şekilde ortaya koymuş olacağız. 2018 yılının nisan ayında göreve geldiğimizde 892 milyon lira borç vardı. Kulübümüzün bu ağır finansal yapısını düzeltmek için çok yoğun bir mesai harcadık. Bu mücadelemiz sırasında ciddi zorluklarla da karşılaştık. Bunlardan biri FIFA tarafından aldığımız transfer yasağıydı. Diğeri de gelirinin 7 katı oranında borçlandırılan kulübümüzün, Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmesi nedeniyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edilme riskiydi. Bu riski, ortaya koyduğumuz doğru politikalar sayesinde Avrupa Ligi'nden elde edeceğimiz gelirlerin yarısına el konulacak şekilde kaldırdık."

TFF ile Bankalar Birliğinin uygulamaya koyduğu yeni lisans talimatına göre transfer harcama bütçesinin 88 milyon 586 bin lira ile sınırlandırıldığını anımsatan Doğan, kulübün gelirlerinin yüzde 70'inin borç ödemeye gideceğini, geri kalan yüzde 30'u ise ilave olarak transfer harcamalarında kullanabileceklerini belirtti.

Doğan, aslında bu durumun defaatle anlatmaya çalıştıkları gerçeğin yeniden kamuoyuna sunulmasından başka bir şey olmadığının altını çizerek, "Ama tüm bunlara rağmen yönetim kurulumuz, göreve geldiği günden bu yana camiamızın da özverisiyle kulübümüzü bu sıkıntılı dönemden çıkartmak için uyguladığı doğru politikalarla süreci başarılı bir şekilde yönetmiştir, yönetmeye de devam edecektir. Aynı politikanın sürdürülmesi konusunda yönetim olarak kesin kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA