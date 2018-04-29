Kulübe Yangını
Antalya'da metruk kulübede çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'da metruk kulübede çıkan yangın söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı'nda kullanılmayan tek katlı kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki izolasyon malzemesi satan işletmeye sıçradı. İşletmenin plastikten yapılan yan tarafında zarar meydana gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, alev alan kulübenin yanışı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.