Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Gece hava sıcaklığı eksi derecelere düşerken, ilçe merkezine ve 1738 rakımlı Karacadağ'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı merkezde 2 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 5 santimi geçti.

Ankara- Konya kara yolunda trafiğin aksamaması için ekipler kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Vatandaşları sevindiren kar yağışının, belirli aralıklarla devam ediyor.

Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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