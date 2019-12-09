Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

09.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:17

Konya'nın Kulu ilçesine gece yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.



Gece geç saatlerde kısa süre yağan yağmurundan ardından 2 saate yakın yağan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı sabah okula giden çocuklar tarafından mutluluk ve sevinç ile karşılandı. Kar yağışının ardından yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yüksek kesimlerinde kar kalınlığı daha fazla olurken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KONYA

Kaynak: İHA