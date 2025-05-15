Kulu deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Kulu'da deprem mi oldu?

Kulu deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Kulu'da deprem mi oldu?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Kulu'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Kulu'da deprem mi oldu? Bugün Kulu'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Kulu'da deprem ve AFAD Kulu'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Kulu'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Kulu'da deprem mi oldu? Az önce Kulu'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Kulu'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Kulu'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Kulu'da deprem mi oldu? Bugün Kulu'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Kulu deprem ve AFAD Kulu'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Kulu'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Kulu'da deprem mi oldu? Az önce Kulu'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Kulu DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Kulu'da meydana geldi. Ankara dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı.,

Kulu deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Kulu'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kulu deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Kulu'da deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Kulu deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Kulu'da deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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