Kulu'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda hacca giden 36 kişilik ilk kafile kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Camii önünde gerçekleşen 36 kişinin bulunduğu Konya'nın dokuzuncu, Kulu'nun ilk kafilesini uğurlama töreninde İlçe Müftü Vekili Yusuf Sancar dua ederek vatandaşlardan helallik istedi.

Kutsal topraklara giden hacı adayları ve yakınları uğurlama töreninde gözyaşlarına hakim olmadı.

Tören hacı adaylarının uçaklarına uğurlanmasıyla son buldu.

Kaynak: AA