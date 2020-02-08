Kulu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Kulu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

08.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:20
Kulu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara-Konya kara yolunun 115. kilometresinde, buzlanma nedeniyle 6 araç çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan Ali Çavuşoğlu (48) ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan Kulu-Konya kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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