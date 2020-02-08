Kulu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara-Konya kara yolunun 115. kilometresinde, buzlanma nedeniyle 6 araç çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan Ali Çavuşoğlu (48) ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan Kulu-Konya kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.