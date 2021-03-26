Kulu'da "Yeryüzünde Sağlık En Büyük Varlık" e-twinning Projesi
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Kulu'da "Yeryüzünde Sağlık En Büyük Varlık" e-twinning Projesi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Kulu'da 'Yeryüzünde Sağlık En Büyük Varlık' e-twinning Projesi

Konya'nın Kulu ilçesinde 9 öğretmen ve 45 öğrencinin görev aldığı e-twinning projesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında 5 ila 11 yaş grubu öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 9 öğretmen ve 45 öğrencinin görev aldığı e-twinning projesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında 5 ila 11 yaş grubu öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları başladı.

Fatih İlkokulu Müdürü Fatih Altun'un kuruculuğunu yaptığı e-twinning kapsamında, "Yeryüzünde Sağlık En Büyük Varlık" konulu projesiyle, özellikle salgın sürecinde 5 ila 11 yaşlarındaki öğrenciler, Kovid-19 hakkında bilgilendirildi.

Projede, Kulu'dan 7, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinden 2 öğretmen ile 45 öğrenci yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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