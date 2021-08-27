Kulu'da yangın ve selde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
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Kulu'da yangın ve selde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Kulu'da yangın ve selde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya'nın Kulu ilçesinde, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kulu'da Antalya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana ve Denizli'de çıkan yangın ile Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen selde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Yeşil Cami'de Cuma namazı öncesinde okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından dua yapıldı. Namaz sonrası camiden çıkanlara Kulu Emniyet Müdürlüğü personelleri ve mahalle halkı tarafından aşure ikram edildi. - KONYA

Kulu'da yangın ve selde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Kulu'da yangın ve selde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Kulu'da yangın ve selde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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