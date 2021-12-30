Kulu'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi serbest bırakıldı - Haberler
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Kulu'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi serbest bırakıldı

Kulu'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi serbest bırakıldı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde bir çok hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir çok hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, en son Yeni Mahalle Cafer İzgi'ye ait müstakil evin penceresini kırarak girip, içerden otomobilin anahtarını alan zanlılar, R.S. (18) ve M.Y. (23) çaldıkları otomobili belli bir süre kullandıktan sonra tekrar aldıkları yere bıraktı.

Kimsenin bulunmadığı öğrenilen evin komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yeri inceleme ve ekiplerin yaptığı MOBESE takibinde zanlıların R.S VE M.Y. olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlılar Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Çok sayıda hırsızlıktan sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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