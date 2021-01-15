Kulu'da vatandaşların kan bağışı hassasiyeti
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Kulu'da vatandaşların kan bağışı hassasiyeti

15.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:32
Kulu'da vatandaşların kan bağışı hassasiyeti

Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Kızılay'a ait kan alma tırı kan bağışçılarından 3 günde 164 ünite kan alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Kızılay'a ait kan alma tırı kan bağışçılarından 3 günde 164 ünite kan alındı.

Atatürk Caddesi'nde, Türk Kızılay tarafından 12-14 Ocak tarihlerinde kan alımı yapıldı.

Kulu Türk Kızılay Şube Başkanı Ahmet Yıldız, 200 başvurunun olduğunu ve 164 bağışçıdan kan aldıklarını belirterek, "Vatandaşlar salgına rağmen kan bağışına ilgi gösterdi. Kan, hayat demek. Bir ünite kan üç kişiye hayat veriyor. Kan alımı için aracımız 3 ayda bir gelmektedir. Bağışçılarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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