Kulu'da vatandaşlar polis anonslarıyla uyarılıyor Konya'nın Kulu ilçesinde, polis ekipleri gün boyu halkı salgın tehlikesine karşı yaptığı anonslarla uyarıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde, polis ekipleri gün boyu halkı salgın tehlikesine karşı yaptığı anonslarla uyarıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarmaya devam ediyor.

Kulu ilçesinde polis ekipleri, araçlardan yaptıkları anonslarla halkı evden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, megafonlardan, "Kıymetli vatandaşlarımız. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya devam edin." şeklinde anons yapıyor.

Kaynak: AA