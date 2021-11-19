Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara - Konya kara yolunda, istihbarat üzerine G.K'nın kullandığı 34 RV 7275 otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 mermi, 17 adet uyuşturucu hap ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title