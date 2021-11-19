Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara - Konya kara yolunda, istihbarat üzerine G.K'nın kullandığı 34 RV 7275 otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 mermi, 17 adet uyuşturucu hap ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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