Kulu'da "Türkiye Huzur, Güven Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı
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Kulu'da "Türkiye Huzur, Güven Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı

31.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:14
Kulu'da

Konya'nın Kulu ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Türkiye Huzur, Güven Uygulaması" konulu genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Türkiye Huzur, Güven Uygulaması" konulu genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile asayiş ve trafik denetimleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İlçede 20 personelin katıldığı 5 ekip ile yapılan uygulamada, 244 kişi ve 35 iş yeri ile Ankara-Konya kara yolu kontrol noktasında 94 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 3 araç sürücüsüne 708 lira ceza kesilirken, aranan 1 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

İlçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'ndeki uygulamada ise vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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