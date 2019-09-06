Kulu'da trafik ve asayiş uygulaması
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Ankara-Konya karayolunda trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Ankara-Konya karayolunda trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulamada, araç plakaları kontrolü, kırmızı ışık ihlalinin yanı sıra evrak denetimleri de gerçekleştirildi.
Kontrollerde sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapılarak araçlar detaylıca arandı.
Uygulama sonucunda 33 araç sahibine 3 bin 495 TL para cezası yazılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.