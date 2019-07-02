Kulu'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya - Ankara Karayolu Zincirlikuyu Mahallesi kavşağında Fatih Tertop (31) idaresindeki 78 BH 168 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şefika Tertop (54), Ahmet Tertop (59) ve Özbekistan uyruklu Madinakhon Olımova yaralandı. Yaralılar Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA