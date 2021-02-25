Kulu'da trafik kazası: 3 yaralı
25.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:49
Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobildeki Suriye uyruklu 3 inşaat işçisi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobildeki Suriye uyruklu 3 inşaat işçisi yaralandı.
Suriye uyruklu Ahmed Arbo (27) idaresindeki 42 MA 5099 plakalı otomobil, Karacadağ Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet Alhamud (21) ve Mustafa Arbu (23) yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu, araçtakilerin inşaat işçisi oldukları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu