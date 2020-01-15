Kulu'da trafik kazası: 3 yaralı
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Kulu'da trafik kazası: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek, 3 kişi yaralandı.

15.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:56
Kulu'da trafik kazası: 3 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek, 3 kişi yaralandı.

Ramazan H. İdaresindeki 42 HBR 97 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Baran Caddesi'nde Suriye uyruklu Khaled Bazo (36) yönetimindeki 42 ABL 773 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Bazo ile aynı araçta bulunan Yasemin Hava (23) ve Hüseyin Bazo (1) yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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