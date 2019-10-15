Kulu'da trafik denetimleri

15.10.2019 11:29

Konya'nın Kulu ilçesinde, trafik ekipleri denetimlere devam ediyor.



Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, günün değişik saatlerinde Konya Ankara Karayolunun ilçe girişlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT sorgulamaları yapılırken, evraklar kontrol edildi. Araçlarda evrak eksiği olanlara cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri, denetimlerde sürücülerin kurallara uyması ve dikkatli olması konusunda da uyarılarda bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA